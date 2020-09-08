خبراء روس يحاولون استخلاص علاج لفيروس كورونا من رئة الثور

أعد خبراء روس دواء ضد “كوفيد – 19″، يعتقدون أنه قد يحدّ من وفيات “كوفيد-19″، على أساس رئة الثور.

ويرى الأطباء الروس الدواء المسمى بـ”سورفكتانت – بي إل” فعالا جدا في علاج المرضى المصابين بنوع خطير من “كوفيد -19”.

ولا يتم بعد تناوله نقل المرضى إلى غرفة العناية المركزة. أما عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي فينخفض بعد تعاطي الدواء المذكور بنسبة 3 أو 5 مرات.

وقال أحد مبتكري الدواء البروفسور، أوليغ روزينبرغ، في حديث أدلى به لصحيفة “إزفيستيا” إن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بنوع خطير من مرض “كوفيد – 19” انخفض بعد تعاطي الدواء من 80% إلى 14.3% .

وأوضح، أوليغ روزينبرغ، أن 120 مريضا فقط تعافوا إلى حد الآن نتيجة تعاطي دواء “سورفكتانت – بي إل” المصنوع على أساس رئة الثور. وأضاف أن اختباره لا يزال مستمرا.

فيما أعلن رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مركز “ألمازوف” الطبي العلمي الروسي أن 24 مريضا مصابا بنوع خطير من مرض “كوفيد -19” من إجمالي 28 مريضا تعافوا بعد تعاطيهم الدواء الجديد.

وقد أكد الأطباء في مستشفيات بطرسبورغ موسكو تيومين وغيرها من المدن الروسية فعالية دواء “سورفكتانت – بي إل”.