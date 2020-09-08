رام الله: 10 وفيات و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 15:02

رام الله: 10 وفيات و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 8 September، 2020
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