الاتحاد الأوروبي: يجب وقف الاستفزازات والأعمال أحادية الجانب في شرق المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 15:02

الاتحاد الأوروبي: يجب وقف الاستفزازات والأعمال أحادية الجانب في شرق المتوسط

منذ 1 ساعة 8 September، 2020
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