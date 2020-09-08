الاعلام الامني العراقي: انتحاري يفجر نفسه بعد محاصرته في #كركوك واصابة اثنين من الشرطة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 13:06
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الامام السيد علي الخامنئي يدين إساءة إحدى المجلات الفرنسية للنبي محمد (ص) ويصفها بالخطيئة الكبرى التي لا تغتفر
الإمام الخامنئي: السياسات المعادية للإسلام من قبل الصهاينة والحكومات المتغطرسة تقف خلف مثل هذه التحركات العدائية
الإمام الخامنئي: إنّ ذريعة حرية الرأي التي صرح بها المسؤولون الفرنسيون مرفوضة بالكامل وخاطئة ومخادعة للرأي العام
الامام الخامنئي: هذه الاساءة تكشف عن شر وحقد تضمرانه الاجهزة السياسية والثقافية في الغرب تجاه العالم الإسلامي
لبنان: تسجيل 400 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20826 و9 حالات وفاة ليرتفع عدد المتوفين إلى 200 حالة
رئيس الوزراء الايطالي من بعبدا : لبنان يستطيع الاعتماد على ايطاليا للمساعدة وسنبقى إلى جانبه لتشكيل الحكومة في أسرع وقت
هدوء حذر في الطريق الجديدة في بيروت بعد اشتباكات ليلية مسلحة بين مناصرين لتيار المستقبل وعناصر موالية لبهاء الحريري
ممثل الشركات الموزعة للمحروقات فادي أبو شقرا: أزمة البنزين إلى الحل اليوم واتصالات مع مصرف لبنان من أجل فتح اعتمادات
الرئاسة التركية: اجتماعٌ لمجلس التعاون الايراني التركي عبر تقنية الفيديو برئاسة الرئيسين الايراني والتركي
القوات المسلحة اليمنية تستهدف للمرة الثانية خلال اقل من 48 ساعة مطار ابها السعودي بعدد من طائرات صماد 3 المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: الهجوم المتواصل للطيران المسير أدى إلى تعطيل المطار لعدة ساعات
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 50 مواطناً بينهم فتاة وسيدة
نادي الأسير: حملة الاعتقالات هي الأكبر منذ بداية العام الجاري وهذا التصعيد يشكل جريمة في ظلّ استمرار انتشار وباء كورونا
الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية يطلقان عمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش
سانا: وقفة وطنية لأهالي قرية الدمخية بريف القامشلي بريف الحسكة للمطالبة بطرد الاحتلالين الأميركي والتركي من سوريا
فرق الاطفاء في كاليفورنيا: الحرائق التي تشهدها الولاية غير مسبوقة منذ 33 عاماً والتهمت أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع
اسبانيا تسجل عدداً قياسياً من اصابات كورونا على مستوى غرب اوروبا مع اجتيازها عتبة النصف مليون اصابة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
القوات المسلحة اليمنية: الهجوم المتواصل للطيران المسير أدى إلى تعطيل المطار لعدة ساعات
الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية يطلقان عمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش
رئيس الوزراء البريطاني يحدد منتصف الشهر المقبل موعدا نهائيا لإبرام اتفاقية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الشرطة في هونغ كونغ تقبض على نحو 300 شخص خلال تظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومعارضة لتأجيل الإنتخابات في البلاد
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
الاعلام الامني العراقي: انتحاري يفجر نفسه بعد محاصرته في #كركوك واصابة اثنين من الشرطة (وكالة يونيوز)
منذ 18 mins
8 September، 2020
الخطر التكفيري
العراق
داعش
كركوك
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