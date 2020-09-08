Air France :اتفاقية شراكة مع OMT لتسديد ثمن التذاكر

أكدت شركة الخطوط الجوية الفرنسية Air France في بيان، أنها “تعمل دائما في سبيل تأمين كل التسهيلات وأفضل الخدمات لعملائها، لذلك تقرب اليوم المسافات بينها وبين عملائها وتقدم لهم خيارا جديدا لتسديد ثمن التذاكر بالتعاون مع شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT ش.م.ل”.

وأوضحت أنه “بدءا من تاريخ الاول من أيلول 2020، سيتمكن عملاؤنا الذين حجزوا تذاكرهم عبر الإنترنت أو من خلال مركز خدمة الزبائن الخاص بنا قبل 5 أيام على الأقل من موعد المغادرة، من اعتماد خيار الدفع نقدا في OMT، الشركة الرائدة لتحويل الأموال، وتسديد المستحقات والرسوم وإنجاز المعاملات الحكومية في لبنان عبر أكثر من 1000 مركز في الأراضي اللبنانية كافة.

وأشارت إلى أنه “عندما يعتمد العميل خيار التسديد عبر شركة OMT، يمكنه زيارة المركز الأقرب إليه خلال 24 ساعة لتسديد المبلغ الإجمالي للتذكرة أو التذاكر بالدولار الأميركي”.

الإرشادات

ووزعت الشركة الارشادات الآتية:

1- على العميل تزويد وكيل OMT بمرجع الحجز الصحيح، والاسم الكامل للمسافر الأول، ورقم الهاتف المحمول، وتفاصيل الرحلة (رقم الرحلة مثلا: AF565، تاريخ الرحلة مثلا: اليوم/الشهر/السنة)، واسم المودع.

2- لا يمكن أن يتخطى المبلغ المستحق في المعاملة الواحدة 5000 دولار أميركي. وفي حال تجاوز المجموع الحد الأقصى يتم التسديد على دفعتين.

3- تطبق OMT رسوم خدمة قد تصل إلى 10 د.أ على كل معاملة.

4- بعد تنفيذ المعاملة، يعطي وكيل OMT العميل إيصالا يؤكد التسديد لصالح شركة Air France.

5- تصدر Air France التذكرة وترسلها إلى العميل على البريد الإلكتروني المذكور على الحجز خلال 5 أيام.

6- لاسترداد الأموال، يجب أن يتصل العميل بمكتب خدمة زبائن Air France على الرقم التالي: 009611369201.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام