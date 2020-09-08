إعصار “هايشن” يصل إلى روسيا…

جلب إعصار “هايشن” رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى إقليم بريمورسكي كراي في روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية لمركز بريمورسكي للأرصاد الجوية المائية، إن الأمطار هطلت بشكل أساسي في منطقة بوغرانيتشني، وسجلت الأرصاد زيادة الأمطار عن المعدل الشهري بمقدار مرة ونصف تقريبًا.

وبحسب المركز، فقد “هطلت الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المنطقة، ووصلت إلى ما بين 20 إلى 90 ملم”.

وأضاف البيان، “زادت سرعة الرياح على الساحل من 28 إلى 32 م/ث، وفي مدينة فلاديفوستوك (المركز الإداري للإقليم) حتى 30 م/ث. وسقطت معظم الأمطار (90 ملم) بمنطقة بوغرانيتشني…”.

ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع حدوث ارتفاع خطير في مستويات النهرين بوريسوفكا في منطقة أوسيريسك وكوميساروفكا في مناطق خانكايسك، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات في القرى والطرق السريعة والجسور والأراضي الزراعية.

في وقت سابق، استعدت كوريا الجنوبية لوصول الإعصار هايشن، بعدما ضرب الجزر الجنوبية باليابان لكن دون أن يتسبب بأضرار كبيرة أو بسقوط ضحايا.

المصدر: سبوتنيك