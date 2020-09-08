محادثات بين ظريف ونظيره الهندي في طهران

التقى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في طهران الثلاثاء نظيره الايراني محمد جواد ظريف. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية الهندي قد وصل الى طهران قبل ظهر الثلاثاء في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات لاجراءات محادثات مع نظيره الايراني. وجاءت الزيارة المقتضبة قبل توجه وزير الخارجية الهندي الى روسيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وستكون الهند احدى الدول التي ستتولى العضوية غير الدائمة في مجلس الامن الدولي بدءا من 1 كانون الثاني / يناير عام 2021 . يُذكر أن وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ كان قد زار طهران الاسبوع الماضي واجرى محادثات مع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي، وصفها في تغريدة له بانها كانت “مفيدة ومثمرة جدا”، قائلاً إنه “جرى البحث خلالها حول العديد من القضايا ومن ضمنها افغانستان فضلا عن التعاون الثنائي.”

المصدر: فارس