الوزير فهمي خلال اطلق خدمة اخراج القيد الالكتروني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 13:04

الوزير فهمي خلال اطلق خدمة اخراج القيد الالكتروني

منذ 1 ساعة 8 September، 2020
الوزير فهمي
لبنان

اطلق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، خدمة وحملة إخراج القيد الإلكتروني. وحيا في كلمة له “المديرية العامة للأحوال الشخصية، وثمن الجهود المبذولة من أجل المضي قدما وإنجاز هذا المشروع”.

وقال ” هذه المبادرة مطلوبة كي يبقى الأمل في لبنان ومؤسساته ولنبني من جديد علاقة وثيقة ووطيدة قائمة على التفاعل الايجابي بين الدولة والمواطن”، آملا “ان نبقى كلبنانيين من المحافظات كافة والمناطق والطوائف والمذاهب متماسكين ومتكاتفين ومتضامنين مع بعضنا البعض، من أجل وضع حد لمعاناة طال أمدها ومن أجل أن يجتاز لبنان المحنة الأليمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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