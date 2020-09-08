كيف تختار العنب الجيد

تحدث خبراء منظمة الجودة “روس كاتشيستفو” الروسية عن كيفية اختيار العنب الجيد.

وأوضحت المنظمة، إنه يجب، وقبل كل شيء، النظر إلى حالة عناقيد العنب ومرونتها ولونها.

ويكون لون فروع العنقود الطازج أخضر كما يتصف بملمسه المرن. وتجف الفروع أولا ويتحول لونها إلى بني وبعد ذلك يصبح العنقود سيئا.

كما بين الخبراء، أن حبات العنب يجب أن تكون ذات قشرة صلبة وخالية من البقع والعيوب الأخرى، ولاحظوا، أن حالة حبات العنب المنفصلة عن الفرع تفسد بسرعة وتبدأ الكائنات الحية بالنمو عليها.

ومن الأفضل غسل العنب قبل الأكل مباشرة، لأن الفاكهة المغسولة مسبقًا سوف تفسد بسرعة. ونصحت المنظمة، بتخزين العنب في الثلاجة بعيدًا عن المنتجات ذات الرائحة القوية، حيث يمكن أن يمتص العنب الروائح الغريبة.

في هذا السياق، كشفت الأبحاث أن العنب يحتوي على مجموعة فيتامينات تعزز مناعة الجسم وتقيه من الأمراض والالتهابات، بحسب تقرير موقع “هيلث لاين”.

المصدر: سبوتنيك