روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 3 خروقات، في محافظات حلب (1) وإدلب (1) واللاذقية (1)، وذلك في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط. وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين نفذ 2524 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية –4237.6204 طن.

المصدر: سبوتنيك