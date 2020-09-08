#اليونان تنشر المزيد من الجنود في جزرها على خلفية التوتر مع #تركيا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 8 2020 - 11:02

#اليونان تنشر المزيد من الجنود في جزرها على خلفية التوتر مع #تركيا (وكالة يونيوز)

منذ 10 mins 8 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة