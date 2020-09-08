لافروف: روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في البحر المتوسط وتدعو لإقامة حوار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده على استعداد لتسهيل إقامة حوار بين قبرص وتركيا، معربأ عن قلق موسكو إزاء الوضع في المنطقة. وقال الوزير الروسي، في مستهل اللقاء بينه وبين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، الثلاثاء “إننا نشعر بالقلق إزاء الوضع في البحر الأبيض المتوسط​​، وفيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهورية التركية، فنحن مستعدون لتعزيز إقامة حوار براغماتي يقوم على المصالح المشتركة وللبحث عن حلول عادلة وقائمة على القانون الدولي”.

وأضاف لافروف “نحن قلقون للغاية من أن قوة بعيدة – الولايات المتحدة – تحاول وضع البلدان الموجودة هنا ضد بعضها البعض، وبشكل عام، للترويج لمقولة من ليس معنا، فهو ضدنا”.

المصدر: سبوتنيك