برلماني ألماني يصف الوقف المحتمل لـ”السيل الشمالي-2″ بالغلطة الفادحة

قال رئيس الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني، كلاوس إرنست، إن الوقف المحتمل للعمل في بناء خط نقل الغاز الروسي “السيل الشمالي-2” يعتبر غلطة فادحة.

وأضاف في مقابلة صحفية، أن توقف العمل في بناء الخط بسبب ما حدث مع أليكسي نافالني، سيؤدي إلى “إنهاء التعاون في مجال الطاقة بين ألمانيا وروسيا، وهو أمر خاطئ وضار”.

وحذر إرنست، من أن التخلي عن إنجاز بناء خط أنابيب الغاز، “سيضر بسمعة الحكومة الألمانية، وقد تطالب الشركة المشغلة للمشروع، بتعويض مادي عن الضرر””.

ووفقا له، فإن مثل هذه الخطوة من قبل برلين، ستعني نهاية التعاون في مجال الطاقة مع روسيا، وشدد البرلماني على “أن هذا التصرف، خطأ وضار ولا يلبي المصالح الألمانية أو الأوروبية”.

في الوقت نفسه، دعا إرنست، الذي يمثل حزب اليسار في البوندستاغ، السلطات الروسية إلى مشاركة وعرض نتائج التحقيق في قضية نافالني مع ألمانيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة الألمانية أيضًا تبادل المعلومات “بشفافية”.

المصدر: روسيا اليوم