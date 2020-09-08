وزارة الصحة السورية: تسجيل ٥٨ إصابة جديدة بفيروس #كورونا و٣ حالات وفاة ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في #سوريا إلى ٣٢٢٩ والوفيات إلى ١٣٧ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 11:02
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الامام السيد علي الخامنئي يدين إساءة إحدى المجلات الفرنسية للنبي محمد (ص) ويصفها بالخطيئة الكبرى التي لا تغتفر
الإمام الخامنئي: السياسات المعادية للإسلام من قبل الصهاينة والحكومات المتغطرسة تقف خلف مثل هذه التحركات العدائية
الإمام الخامنئي: إنّ ذريعة حرية الرأي التي صرح بها المسؤولون الفرنسيون مرفوضة بالكامل وخاطئة ومخادعة للرأي العام
الامام الخامنئي: هذه الاساءة تكشف عن شر وحقد تضمرانه الاجهزة السياسية والثقافية في الغرب تجاه العالم الإسلامي
الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وفدا روسيا برئاسة نائب رئيس الوزراء ومشاركة دبلوماسيين على رأسهم وزير الخارجية الروسي
الرئيس الأسد: عازمون على مواصلة العمل مع حلفائنا الروس لتنفيذ الاتفاقات الموقعة وإنجاح استثماراتهم في سوريا
وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي والوفد الروسي: أمريكا لا يهمها شعبنا ونرفض أي اتفاق يتعارض مع دستورنا
نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف: العزل الإقتصادي والعقوبات بما فيها قانون قيصر هما ما يؤثران على الاقتصاد السوري
سيرغي لافروف: بعض الدول تحاول تمرير اجندتها وخنق الشعب السوري ونحن سنواصل بذل قصارى جهدنا لفرض احترام السيادة السورية
لبنان: تسجيل 400 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20826 و9 حالات وفاة ليرتفع عدد المتوفين إلى 200 حالة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصل بالملك الأردني عبد الله الثاني وشكره على مساعدة الأردن للبنان بعد انفجار المرفأ
وزير المال غازي وزني: العقد مع شركة ALVAREZ أصبح ساري المفعول والتدقيق الجنائي هو عنوان الاصلاح الأساسي
التيار الوطني الحر رداً على جعجع: يزعجه تفاهم مار مخايل لأنه قرّب بين اللبنانيين ولن يصل إلى الرئاسة وهو المحكوم بجرائمه
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يلتقي وليد جنبلاط: موقفنا من التطبيع لا يتعارض مع توجه لبنان
جنبلاط: المبادرة الفرنسية تشكل بارقة أمل ومصير لبنان الاقتصادي والسياسي على المحك إذا لم تُشكل الحكومة بسرعة
بيروت: اشتباكات بين مناصرين للنائب سعد الحريري وآخرين لشقيقه بهاء في محلة الفاكهاني في الطريق الجديدة وسقوط إصابات
محكمة سعودية تتراجع عن أحكام الاعدام في قضية خاشقجي وتقضي بسجن ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين 20 وسبع سنوات
المقررة الخاصة للامم المتحدة أنييس كالامار: الاحكام لا تتصف بمشروعية قانونية وأخلاقية ولم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة
خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز: السعودية أغلقت هذا الملف من دون تحديد المسؤول عن قتل جمال والمجتمع الدولي لن يرضى بهذه المهزلة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف للمرة الثانية خلال اقل من 48 ساعة مطار ابها السعودي بعدد من طائرات صماد 3 المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: الهجوم المتواصل للطيران المسير أدى إلى تعطيل المطار لعدة ساعات
الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية يطلقان عمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش
رئيس الوزراء البريطاني يحدد منتصف الشهر المقبل موعدا نهائيا لإبرام اتفاقية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الشرطة في هونغ كونغ تقبض على نحو 300 شخص خلال تظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومعارضة لتأجيل الإنتخابات في البلاد
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
وزارة الصحة السورية: تسجيل ٥٨ إصابة جديدة بفيروس #كورونا و٣ حالات وفاة ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في #سوريا إلى ٣٢٢٩ والوفيات إلى ١٣٧
منذ 2 ساعة
8 September، 2020
الصحة السورية
سوريا
كورونا في سوريا
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