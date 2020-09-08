وزارة الصحة السورية: تسجيل ٥٨ إصابة جديدة بفيروس #كورونا و٣ حالات وفاة ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في #سوريا إلى ٣٢٢٩ والوفيات إلى ١٣٧ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 11:02

وزارة الصحة السورية: تسجيل ٥٨ إصابة جديدة بفيروس #كورونا و٣ حالات وفاة ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في #سوريا إلى ٣٢٢٩ والوفيات إلى ١٣٧

منذ 2 ساعة 8 September، 2020
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