غوايدو يدعو الجيش لمقاطعة الانتخابات التشريعية

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الإثنين الجيش إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من كانون الأول/ديسمبر.

وقال غوايدو في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه يسعى إلى إبرام “عقد وحدة” بهدف رص صفوف القوى السياسية المعارضة ضد الانتخابات التشريعية، داعيا القوات المسلحة للانضمام إلى هذا “الميثاق”، مضيفاً “نحن مستعدون للاجتماع مجددا بكل من يتعين الاجتماع بهم من أجل التوصل إلى انتقال سياسي”.

ويدعو غوايدو بانتظام الجيش ولا سيما كبار ضباطه للانضمام إليه من أجل الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي يعتبره “مغتصبا” للسلطة كونه فاز بولاية ثانية في 2018 في انتخابات رئاسية “مزورة”، لكن دعوات زعيم المعارضة ما زالت تلقى آذانا صماء في المؤسسة العسكرية.

وأوضح غوايدو أن 37 حزبا معارضا أيدت دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية وأيدت كذلك “الميثاق” الذي يهدف إلى “تعميق وزيادة الضغط الدولي على نظام مادورو “.

وكان غوايدو، رئيس البرلمان أعلن نفسه في كانون الثاني/يناير 2019 رئيسا للبلاد بالوكالة، في قرار اعترفت فيه لغاية اليوم حوالى 60 دولة، في مقدمها الولايات المتحدة التي تدعو علنا إلى الإطاحة بمادورو وتفرض على كراكاس عقوبات اقتصادية صارمة.

وفي حين تعتبر واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية مادورو رئيسا غير شرعي، فإن الرئيس مادورو يحظى بدعم روسيا والصين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية