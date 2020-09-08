وفد قبرصي إلى لبنان لوقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت قبرص أمس، أنها سترسل إلى بيروت هذا الأسبوع، وفدا للتباحث في سبل منع قوارب محملة بمهاجرين غير نظاميين من الإبحار من السواحل اللبنانية نحو الجزيرة المتوسطية التي اعترضت في الأيام الأخيرة عددا غير مسبوق من هذه القوارب.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس: “إن مسؤولين من مختلف الأجهزة القبرصية المعنية بهذه المسألة سيزورون لبنان في غضون 48 ساعة، للتعامل مع هذه الظاهرة بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية”.

والسلطات القبرصية في حالة تأهب بعدما اعترضت في الأيام الأخيرة قبالة سواحل الجزيرة ما لا يقل عن خمسة قوارب محملة بأكثر من 150 مهاجرا، وأمس عقدت وزارة الداخلية اجتماعا طارئا لبحث هذا الوضع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام