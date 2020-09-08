عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 8 ايلول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2020 - 08:50

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 8 ايلول 2020

منذ 2 ساعة 8 September، 2020
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 8 ايلول 2020.

العناوين

*  البناء :

–   الأسد يشيد بالتعاون مع روسيا ولافروف لأولويّة الإعمار مع الاستقرار وحشد الدعم الدوليّ

–   إيميه وبون يجمعان أسماء للتوزير وأديب اليوم في بعبدا… والثلاثيّ قد لا يشارك!

–  اشتباكات طريق الجديدة ترفع التوتر داخل البيت الحريريّ.. .وخشية من رسائل أمنيّة

*  الأخبار :

–  تأليف الحكومة: جمود في انتظار تدخّل فرنسي‎!‎

–  تحقيقات المرفأ: جريمة بلا مجرم!

–  عودة أزمة النفايات

*  الديار :‏

–  “جمود” حكومي بانتظار “مفاجآت” اديب : لا تفاوض ‏على الحقائب او الاسماء ‏”ارتياب” في بعبدا

–  باريس تسعى “لولادة” المسودة ‏الاولى قبل نهاية الاسبوع

–  شينكر في بيروت قبل الانتخابات الرئاسية لتمرير ‏‏”الترسيم” ..

–  سد بسري صيني؟

*  اللواء :‎

–  ‎التباعد الحكومي  يهدّد التأليف.. ويفتح باب الإنهيارات‎!‎

–  إحتواء خلاف “التدقيق الجنائي” وتصعيد بين “التيار” ومعراب وتطويق اشتباك الطريق الجديدة

*  الجمهورية :

–   حكومة الإختصاصيين تتقدّم.. وأديب وضع المسودة ‏والمداورة في الحقائب الأساسية

–  حكومة المبادرة الفرنسية في المخاض

*  النهار :

–  موافقة شيعية على المداورة ولا تسميات سياسية

الاسرار

*   البناء‎

–    طلبت سفارة أوروبيّة من جهة أمنيّة تفسيرها لسبب قيام محطتين تلفزيونيتين بنقل مباشر لخطاب رئيس حزب ‏انبثق من ميليشيا سابقة بعدما أعلنت وقف نقل خطابات السياسيين بمناسبة كلمة للأمين العام لحزب كبير، وهل ‏هذا عائد لتدخل سفارة خليجيّة مع إحدى المحطات على الأقل؟‎

–  تُبدي مصادر في فصائل فلسطينية الارتياح لنتائج اجتماع الأمناء العامين ومسار لجان المتابعة التي بدأت عملها ‏سواء على جبهة وقف الانقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أو لجان تنظيم الانتفاضة وقالت إن ‏الساعة صفر هي عندما تعلن سلطة رام الله إنهاء مرحلة اتفاق أوسلو‎.‎

*   النهار‎

ـ  علم أن وزيراً خدماتياً في حكومة تصريف الأعمال، ابدى استياءه من عدم استقباله من نواب إحدى المناطق التي ‏زارها، كذلك غاب الإعلام عن جولته‎.

ـ  يتوقع مرجع سياسي بأن يكون التعاطي مع سفير دولة كبرى سيصل قريباً إلى لبنان مغايراً كلياً عن سلفه الذي ‏كان يتلقى تعليماته من إحدى الأجنحة المتشدّدة في دولته تجاه الفريق السيادي في لبنان‎.

ـ  يربط البعض زيارة اسماعيل هنيه بالتدخل التركي القطري في لبنان في مواجهة التحرك الدولي تجاه لبنان وفي ‏اطار الصراع الذي يحتدم في المنطقة‎.

ـ  يروج بعض المستوزرين لانفسهم بان يطلبوا من مواقع الكترونية نشر لوائح وزارية تتضمن اسماءهم من دون ان ‏يكون احد اتصل بهم.

–  تبين ان الشقة التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس المكلف كان اشتراها من رئيس التقدمي ويقيم فيها النائب تيمور ‏جنبلاط .‏‎.‎

*  الجمهورية‎

ـ  يتابع مسؤولون أمنيون بدقة ما يُحكى عن جمعيات وهمية تدعي ترميم المنازل ويؤكدون أنها ستلاحَق قضائيا‎.

ـ  تقرّ جهات من فريق السلطة أن وجوها سياسية فيها تستفز الشارع ولم يعد ممكنا في هذه المرحلة أن تكون في ‏واجهة المسؤولية والحكم‎.

ـ  يوجّه دبلوماسي عريق ملاحظات قاسية على “الهوية السياسية” لشخصية عهد إليها لعب دور كبير في المرحلة ‏المقبلة‎.‎

*  اللواء‎

ـ  لا يتوقع دبلوماسي أوروبي حدوث ما يعيق الدور الفرنسي في لبنان، وفقاً لخطة ماكرون‎..

ـ  يحاذر نقابي بارز الإعلام، وهو يُشارك في اللقاءات، ويتحدث ويخرج بسرعة، خوفاً من إعادة الخطأ‎.

ـ  يعيش الصرافون بالفئتين (أ) و(ب) أجواء ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار، ويمضون بين تكتم وترقب‎!‎

المصدر: صحف

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