ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 8 ايلول 2020.

العناوين

* البناء :

– الأسد يشيد بالتعاون مع روسيا ولافروف لأولويّة الإعمار مع الاستقرار وحشد الدعم الدوليّ

– إيميه وبون يجمعان أسماء للتوزير وأديب اليوم في بعبدا… والثلاثيّ قد لا يشارك!

– اشتباكات طريق الجديدة ترفع التوتر داخل البيت الحريريّ.. .وخشية من رسائل أمنيّة

* الأخبار :

– تأليف الحكومة: جمود في انتظار تدخّل فرنسي‎!‎

– تحقيقات المرفأ: جريمة بلا مجرم!

– عودة أزمة النفايات

* الديار :‏

– “جمود” حكومي بانتظار “مفاجآت” اديب : لا تفاوض ‏على الحقائب او الاسماء ‏”ارتياب” في بعبدا

– باريس تسعى “لولادة” المسودة ‏الاولى قبل نهاية الاسبوع

– شينكر في بيروت قبل الانتخابات الرئاسية لتمرير ‏‏”الترسيم” ..

– سد بسري صيني؟

* اللواء :‎

– ‎التباعد الحكومي يهدّد التأليف.. ويفتح باب الإنهيارات‎!‎

– إحتواء خلاف “التدقيق الجنائي” وتصعيد بين “التيار” ومعراب وتطويق اشتباك الطريق الجديدة

* الجمهورية :

– حكومة الإختصاصيين تتقدّم.. وأديب وضع المسودة ‏والمداورة في الحقائب الأساسية

– حكومة المبادرة الفرنسية في المخاض

* النهار :

– موافقة شيعية على المداورة ولا تسميات سياسية

الاسرار

* البناء‎

– طلبت سفارة أوروبيّة من جهة أمنيّة تفسيرها لسبب قيام محطتين تلفزيونيتين بنقل مباشر لخطاب رئيس حزب ‏انبثق من ميليشيا سابقة بعدما أعلنت وقف نقل خطابات السياسيين بمناسبة كلمة للأمين العام لحزب كبير، وهل ‏هذا عائد لتدخل سفارة خليجيّة مع إحدى المحطات على الأقل؟‎

– تُبدي مصادر في فصائل فلسطينية الارتياح لنتائج اجتماع الأمناء العامين ومسار لجان المتابعة التي بدأت عملها ‏سواء على جبهة وقف الانقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أو لجان تنظيم الانتفاضة وقالت إن ‏الساعة صفر هي عندما تعلن سلطة رام الله إنهاء مرحلة اتفاق أوسلو‎.‎

* النهار‎

ـ علم أن وزيراً خدماتياً في حكومة تصريف الأعمال، ابدى استياءه من عدم استقباله من نواب إحدى المناطق التي ‏زارها، كذلك غاب الإعلام عن جولته‎.

ـ يتوقع مرجع سياسي بأن يكون التعاطي مع سفير دولة كبرى سيصل قريباً إلى لبنان مغايراً كلياً عن سلفه الذي ‏كان يتلقى تعليماته من إحدى الأجنحة المتشدّدة في دولته تجاه الفريق السيادي في لبنان‎.

ـ يربط البعض زيارة اسماعيل هنيه بالتدخل التركي القطري في لبنان في مواجهة التحرك الدولي تجاه لبنان وفي ‏اطار الصراع الذي يحتدم في المنطقة‎.

ـ يروج بعض المستوزرين لانفسهم بان يطلبوا من مواقع الكترونية نشر لوائح وزارية تتضمن اسماءهم من دون ان ‏يكون احد اتصل بهم.

– تبين ان الشقة التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس المكلف كان اشتراها من رئيس التقدمي ويقيم فيها النائب تيمور ‏جنبلاط .‏‎.‎

* الجمهورية‎

ـ يتابع مسؤولون أمنيون بدقة ما يُحكى عن جمعيات وهمية تدعي ترميم المنازل ويؤكدون أنها ستلاحَق قضائيا‎.

ـ تقرّ جهات من فريق السلطة أن وجوها سياسية فيها تستفز الشارع ولم يعد ممكنا في هذه المرحلة أن تكون في ‏واجهة المسؤولية والحكم‎.

ـ يوجّه دبلوماسي عريق ملاحظات قاسية على “الهوية السياسية” لشخصية عهد إليها لعب دور كبير في المرحلة ‏المقبلة‎.‎

* اللواء‎

ـ لا يتوقع دبلوماسي أوروبي حدوث ما يعيق الدور الفرنسي في لبنان، وفقاً لخطة ماكرون‎..

ـ يحاذر نقابي بارز الإعلام، وهو يُشارك في اللقاءات، ويتحدث ويخرج بسرعة، خوفاً من إعادة الخطأ‎.

ـ يعيش الصرافون بالفئتين (أ) و(ب) أجواء ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار، ويمضون بين تكتم وترقب‎!‎

المصدر: صحف