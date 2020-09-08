ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 8 ايلول 2020.
العناوين
* البناء :
– الأسد يشيد بالتعاون مع روسيا ولافروف لأولويّة الإعمار مع الاستقرار وحشد الدعم الدوليّ
– إيميه وبون يجمعان أسماء للتوزير وأديب اليوم في بعبدا… والثلاثيّ قد لا يشارك!
– اشتباكات طريق الجديدة ترفع التوتر داخل البيت الحريريّ.. .وخشية من رسائل أمنيّة
* الأخبار :
– تأليف الحكومة: جمود في انتظار تدخّل فرنسي!
– تحقيقات المرفأ: جريمة بلا مجرم!
– عودة أزمة النفايات
* الديار :
– “جمود” حكومي بانتظار “مفاجآت” اديب : لا تفاوض على الحقائب او الاسماء ”ارتياب” في بعبدا
– باريس تسعى “لولادة” المسودة الاولى قبل نهاية الاسبوع
– شينكر في بيروت قبل الانتخابات الرئاسية لتمرير ”الترسيم” ..
– سد بسري صيني؟
* اللواء :
– التباعد الحكومي يهدّد التأليف.. ويفتح باب الإنهيارات!
– إحتواء خلاف “التدقيق الجنائي” وتصعيد بين “التيار” ومعراب وتطويق اشتباك الطريق الجديدة
* الجمهورية :
– حكومة الإختصاصيين تتقدّم.. وأديب وضع المسودة والمداورة في الحقائب الأساسية
– حكومة المبادرة الفرنسية في المخاض
* النهار :
– موافقة شيعية على المداورة ولا تسميات سياسية
الاسرار
* البناء
– طلبت سفارة أوروبيّة من جهة أمنيّة تفسيرها لسبب قيام محطتين تلفزيونيتين بنقل مباشر لخطاب رئيس حزب انبثق من ميليشيا سابقة بعدما أعلنت وقف نقل خطابات السياسيين بمناسبة كلمة للأمين العام لحزب كبير، وهل هذا عائد لتدخل سفارة خليجيّة مع إحدى المحطات على الأقل؟
– تُبدي مصادر في فصائل فلسطينية الارتياح لنتائج اجتماع الأمناء العامين ومسار لجان المتابعة التي بدأت عملها سواء على جبهة وقف الانقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أو لجان تنظيم الانتفاضة وقالت إن الساعة صفر هي عندما تعلن سلطة رام الله إنهاء مرحلة اتفاق أوسلو.
* النهار
ـ علم أن وزيراً خدماتياً في حكومة تصريف الأعمال، ابدى استياءه من عدم استقباله من نواب إحدى المناطق التي زارها، كذلك غاب الإعلام عن جولته.
ـ يتوقع مرجع سياسي بأن يكون التعاطي مع سفير دولة كبرى سيصل قريباً إلى لبنان مغايراً كلياً عن سلفه الذي كان يتلقى تعليماته من إحدى الأجنحة المتشدّدة في دولته تجاه الفريق السيادي في لبنان.
ـ يربط البعض زيارة اسماعيل هنيه بالتدخل التركي القطري في لبنان في مواجهة التحرك الدولي تجاه لبنان وفي اطار الصراع الذي يحتدم في المنطقة.
ـ يروج بعض المستوزرين لانفسهم بان يطلبوا من مواقع الكترونية نشر لوائح وزارية تتضمن اسماءهم من دون ان يكون احد اتصل بهم.
– تبين ان الشقة التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس المكلف كان اشتراها من رئيس التقدمي ويقيم فيها النائب تيمور جنبلاط ..
* الجمهورية
ـ يتابع مسؤولون أمنيون بدقة ما يُحكى عن جمعيات وهمية تدعي ترميم المنازل ويؤكدون أنها ستلاحَق قضائيا.
ـ تقرّ جهات من فريق السلطة أن وجوها سياسية فيها تستفز الشارع ولم يعد ممكنا في هذه المرحلة أن تكون في واجهة المسؤولية والحكم.
ـ يوجّه دبلوماسي عريق ملاحظات قاسية على “الهوية السياسية” لشخصية عهد إليها لعب دور كبير في المرحلة المقبلة.
* اللواء
ـ لا يتوقع دبلوماسي أوروبي حدوث ما يعيق الدور الفرنسي في لبنان، وفقاً لخطة ماكرون..
ـ يحاذر نقابي بارز الإعلام، وهو يُشارك في اللقاءات، ويتحدث ويخرج بسرعة، خوفاً من إعادة الخطأ.
ـ يعيش الصرافون بالفئتين (أ) و(ب) أجواء ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار، ويمضون بين تكتم وترقب!
المصدر: صحف