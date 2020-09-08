احذر… رسائل “مخيفة” تعطل حسابك على واتسآب

حذر موقع ” WABetaInfo” التقني من تداول رسائل وصفها بالـ”مخيفة” بين مستخدمي تطبيق واتسآب تؤدي إلى تعطل حساب المستخدم إلى أجل غير مسمى.

وقال الموقع التقني إن هناك “رمز تعطل” جديد يتم تداوله بين مستخدمي التطبيق، ويتسبب فى تعطيل الحساب إلى أجل غير مسمى، حتى أنه لا يترك حلا سوى حذف التطبيق وإعادة تثبيته بالكامل، مما قد يحول دون الوصول إلى سجل دردشة محادثات الخاصة بك.

جاءت تلك التحذيرات بعد أن شكاوى العديد من مستخدمى “واتسآب” من وصوله إليهم، وأوضح تقرير الموقع: “قد ترسل جهة اتصال رسالة تحتوى على العديد من الأحرف الغريبة، لا معنى لها، لكن تطبيق واتسآب قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة، وأحيانا يتعذر عليه أيضا عرض الرسالة تماما.

وأضاف التقرير: قد يسفر ذلك عن “تعطل لانهائى” وعند فتح التطبيق، يتم تجميده وتعطله، وإذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى، فسيظل يتعطل.

في سياق متصل، قدم موقع “تايمز نيوز ناو” خطة يمكن لأي شخص من خلالها استعادة رسائله المحذوفة عبر “واتسآب”.

وجاءت أبرز تلك الطرق على النحو التالي:

من النسخة الاحتياطية “غوغل درايف”:

يمكن استعادة رسائلك عن طريق النسخة الاحتياطية من “غوغل درايف”، والذي سيحتاج نفس رقم الهاتف وحساب غوغل” لإنشاء نسخة احتياطية.

لاستعادة نسختك الاحتياطية:

-قم بإلغاء تثبيت واتسآب وإعادة تثبيته.

-افتح واتسآب وتحقق من رقمك.

-عند المطالبة، انقر فوق استعادة الدردشات والوسائط من غوغل درايف.

-بعد اكتمال عملية الاستعادة، انقر فوق “التالي”.

-سيتم عرض الدردشات الخاصة بك بمجرد اكتمال التهيئة

-سيبدأ تطبيق واتسآب في استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك بعد استعادة محادثاتك.

-إذا قمت بتثبيت واتسآب بدون أي نسخ احتياطية مسبقة من غوغل درايف، فسيقوم واتسآب تلقائيًا بالاستعادة من ملف النسخ الاحتياطي المحلي.

استعادة من نسخة احتياطية محلية:

إذا كنت تريد استخدام نسخة احتياطية محلية، فستحتاج إلى نقل الملفات إلى الهاتف الجديد باستخدام جهاز كمبيوتر أو مستكشف الملفات أو بطاقة ميموري.

المصدر: سبوتنيك