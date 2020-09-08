المكسيك تسجل 223 وفاة و3486 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم الثلاثاء، عن تسجيل 223 وفاة و3486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67781، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 637509 حالات.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الأحد الذي سجلت فيه المكسيك 232 وفاة و4614 إصابة بالفيروس.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

وسجلت المكسيك ثالث أعلى حصيلة عالمية للوفيات بكورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

المصدر: وكالة رويترز