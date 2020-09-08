خلية الكورونا في برقايل دعت اهل البلدة والجوار للاستمرار بالتقيد الدائم بمبادئ الوقاية

اصدرت خلية الكورونا في برقايل بيانا شكرت فيه اهل في البلدة على حسن تعاونهم في المباعدة وممارسة شروط الوقاية من الكورونا. واعربت الخلية عن سعادتها لشفاء بضعة حالات بعد الحجر الناجح وتمنت لباقي الاخوة المحجورين الشفاء العاجل.

وكانت الخلية نفذت بالتعاون مع البلدية حملة توزيع مواد غذائية ومعقمات مقدمة على شكل تبرعات وهبات من جمعية Save the children عبر جمعية الحداثة. والتقت خلية الازمة محافظ عكار عماد لبكي في مكتبه ونقلت عنه بالغ اهتمامه ورعايته الخاصة لبلدة برقايل، سيما ملف بداية العام الدراسي الجديد واستقدام هبات ومساعدات واجراء فحوصات PcR بشكل مستمر للمخالطين الذين تدونهم خلية الازمة التي شكرت سعادته على حرصه ورعايته لكل البلدات العكارية ومنها برقايل

وجددت الخلية تأكيدها “ان الازمة ليست محلية ولا داعي للخجل في حالاتنا المعلن عنها ولكن الخجل في الجدل وعدم مساعدة الخلية وعدم ممارسة الحجر الناجح بحضارة ومسؤولية فكل قرى عكار مصابة وكل شمال لبنان يحتوي اصابات بالكورونا، وخاصة في طرابلس ونحن والدولة نطلب التزام المنازل اذا لم يكن لدينا سبب للخروج”.

ودعت خلية الازمة من “المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض المبادرة الى الاتصال بالارقام : ( الاعلامي موسى موسى 03698979-) ( الشيخ عياش احمد 70870742- ) ( ممثل البلدية الاستاذ خالد موسى 03322387 ).ومن اهلنا في برقايل والجوار الاستمرار بالتقيد الدائم بمبادئ الوقاية (كمامة، غسل يدين، احترام مسافة مترين تباعد)، ومن المحجورين عموما الالتزام بمدة الأربعة عشر يوما من الحجر حتى وإن جاءت النتائج سلبية”، كما املت من اصحاب المؤسسات والمصالح في برقايل بتطبيق التبعاد الاجتماعي واستخدام الكمامات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام