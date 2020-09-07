رئيس اتحاد النقابات الزراعية طالب بضرورة المحافظة على الدعم ودعا إلى التظاهر غدا أمام وزارة الاقتصاد

أعلن رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين، في بيان اليوم، ان “لقاء عقد مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة على إثر القرار الذي اتخذه برفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج وخاصة المواد العلفية خاصة قطاع الدواجن والابقار وكذلك الاسمدة الكيماوية والأدوية الزراعية والبذور، طالب فيه الاتحاد بضرورة المحافظة على الدعم وكان الجواب ان الدعم لم يؤد إلى تخفيض الأسعار على المستهلك، كما طالبناه بوضع لائحة اسعار فرفض تحديد الاسعار التي تؤدي إلى حماية المستهلك، وبعد الاجتماع لم نتوصل الى نتيجة والى إبرام اتفاق معه حيث بقي معاليه مصرا على سياسة رفع الدعم”.

ودعا محي الدين بعيد الاجتماع “جميع النقابات الزراعية إلى التظاهر غدا الساعة 9 صباحا أمام وزارة الاقتصاد في بيروت والى عقد مؤتمر صحافي حول هذا الموضوع”.

وحذر البيان من “الخطوات التي ستتخذ حتى لو اضطروا الى احتلال الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام