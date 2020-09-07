الجيش اللبناني: على من تضررت ممتلكاتهم بانفجار المرفأ ولم يتم الكشف عليها التواصل معنا

دعت قيادة الجيش اللبناني الاثنين المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية جراء انفجار مرفأ بيروت ولم يتم الكشف عليها ومسح أضرارها من قبل لجان الجيش، للتواصل معها.

وحث البيان هؤلاء “إلى إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري SHARE LOCATION ومن ثَم إرسال رقم هاتف لتسهيل التواصل مع الشخص المتضرر على الرقم التالي: 440343/81 عبر تطبيق (واتس اب) لتتمكن لجان الجيش من إجراء عملية مسح الأضرار”.

وشددت قيادة الجيش على “وجوب عدم إجراء أي اتصال بالرقم الذي تم تعميمه من قبلها أو ارسال أي نص وحصر التواصل بإرسال الموقع ورقم الهاتف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام