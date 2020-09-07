كورونا في افريقيا.. تسجيل 7626 إصابة جديدة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا إلى 1299843، بعد تسجيل 7626 حالة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات في إفريقيا ارتفع بـ223 حالة، ليصل الإجمالي إلى 31313، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس المليون.

وتم تسجيل أغلب الإصابات والوفيات في جنوب إفريقيا (638517 إصابة و14889 وفاة) تليها مصر (99863 إصابة و5530 وفاة)، فيما سجلت الجزائر 1556 وفاة.

وسجلت نيجيريا 55005 إصابات و1057 وفاة، بينما ارتفعت الوفيات في غانا إلى 283 حالة، مع 44777 إصابة.

المصدر: روسيا اليوم