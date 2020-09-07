المجذوب أعلن مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال في لبنان طارق المجذوب “بتنسيق اليونسكو ودعمها ومتابعتها تم تأمين التمويل لإعادة ترميم وتأهيل كل المدارس والثانويات الرسمية المتضررة من انفجار المرفأ والبالغ عددها 165 مدرسة وثانوية رسمية وخاصة”، وتابع “كذلك تمويل ترميم وتأهيل كل المباني المتضررة التابعة للجامعة اللبنانية، بالاضافة الى 20 مدرسة مهنية رسمية”.

ولفت المجذوب الاثنين الى ان “ذلك تم بدعم سخي من جهات عدة منها: دولة قطر عبر منظمة التعليم فوق الجميع التابعة لدولة قطر، سفارة سويسرا، صندوق التعليم لا ينتظر، اليونسكو واليونيسيف”، واضاف “اننا نطلق نداء استغاثة لجميع الأصدقاء في العالم لتوفير كمبيوتر محمول لكل متعلم في المدرسة الرسمية كأولوية ومن ثم لتلامذة المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تجهيزات المدارس الرسمية لأنها لم تؤمن بعد”.

من جهة ثانية، لفت المجذوب الى ان “العام الدراسي 2020/2021 ينطلق ابتداء من تاريخ 28 أيلول 2020 بحسب المسار الآتي:

أولا: بالنسبة إلى المديرية العامة للتربية:

المرحلة / الصف دوام قبل الظهر دوام بعد الظهر لغير اللبنانيين

الشهادات الرسمية الثالث الثانوي والتاسع الاساسي الاثنين 28/9/2020 الاثنين 5/10/2020

السابع والثامن الاساسي والاول والثاني الثانوي الاثنين 5/10/2020 الخميس 8/10/2020

صفوف الحلقتين الاولى والثانية الاثنين 12/10/2020 الخميس 15/10/2020

الروضات الاثنين 19/10/2020 الخميس 22/10/2020”.

وتابع المجذوب يعتمد استثنائيا في الثانويات والمدارس الرسمية تقسيم الشعب الى مجموعتين في الفصل الاول من العام الدراسي 2020/2021 ، وريثما تعود الاوضاع الصحية الى طبيعتها، تضم كل منهما 50% من عدد تلامذة الصف الاجمالي، بما لا يزيد عن 18 تلميذا في المجموعة الواحدة وبما يضمن التباعد الاجتماعي اللازم”، واضاف “على ان تحضر المجموعة الاولى طوال ايام الاسبوع وتليها المجموعة الثانية في الاسبوع التالي، وعلى ان تتابع المجموعة الاولى التعليم عن بعد اثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، مع الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة دون زيادة”.

وقال المجذوب “أما بالنسبة إلى سيناريو التعلم المدمج للمدارس الخاصة، فتختار كل مدرسة السيناريو الذي يراعي خصوصيتها، واستثنائيا لهذه السنة تقلص المناهج الى النصف تقريبا في صفوف التعليم العام”، وتابع “ستنشر قريبا على صفحات المركز التربوي للبحوث والإنماء”.

ولفت المجذوب الى انه “بالنسبة إلى التعليم المهني والتقني يبدأ التدريس قي 12 تشرين الأول معتمدا التعلم المدمج ويعتمد سيناريو التعلم المدمج بحسب خصوصية كل اختصاص خصوصا أن التعليم المهني يعتمد في شكل كبير على المواد التطبيقية”، واضاف “بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية، يبدأ التدريس في بداية تشرين الثاني باعتماد التعلم المدمج”، وتابع “أما بالنسبة إلى الجامعات الخاصة فإن كل جامعة تحدد تاريخ بدء التدريس ابتداء من 28 أيلول معتمدة سيناريو التعلم المدمج الذي يراعي خصوصيتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام