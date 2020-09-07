وفد من حزب الله سلم دفعة من الأدوية الى الهلال الاحمر الفلسطيني في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2020 - 20:16

وفد من حزب الله سلم دفعة من الأدوية الى الهلال الاحمر الفلسطيني في لبنان

منذ 1 ساعة 7 September، 2020
وفد حزب الله سلم ادوية للهلال الاحمر الفلسطيني
لبنان

سلم وفد من حزب الله برئاسة نائب مسؤول الملف الفلسطيني الشيخ عطا الله حمود الى المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان الدكتور سامر شحادة، دفعة من الادوية، في إطار التعاون والدعم الذي تقدمه لجان العمل في المخيمات الفلسطينية للجمعية وللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأكد حمود على “استمرار الدعم للاجئين الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية في جميع المجالات بما فيها جائحة كورونا”، مشيدا بدور الجمعية ومرافقها في “خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان”.

من جهته، أبدى شحادة “الامتنان العميق لكل ما تقدمه لجان العمل في المخيمات لأبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات ولجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني على حد سواء، فنحن نسيج واحد وتجمعنا اخوة واحدة”.

المصدر: بريد الموقع

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