مستشفى الحريري: 80 اصابة بكورونا و25 حالة حرجة ووفاة واحدة

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الاثنين عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 709 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 80.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 19.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 363 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.
– حالات وفاة: 1.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام