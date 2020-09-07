الرئيس عون شكر الملك الأردني على المساعدات المقدمة بعد انفجار مرفأ بيروت

أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين اتصالا هاتفيا بالملك الأردني عبد الله الثاني، عرض خلاله معه الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – الأردنية وسبل تفعيلها في المجالات كافة، وتطرق البحث الى ما يهم البلدين في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وشكر الرئيس عون الملك عبدالله على “المساعدات التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية للمواطنين اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ولا سيما الجسر الجوي بين البلدين وارسال مستشفى ميداني، إضافة الى طاقم طبي وادوية وحاجات أخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام