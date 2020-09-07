هنية زار وليد جنبلاط

استقبل رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط الاثنين رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية على رأس وفد.

وضم وفد حماس: رئيس الحركة حماس في منطقة الخارج الدكتور ماهر صلاح، رئيس مكتب العلاقات العربية والدولية عزت الرشق، نائب مسؤول العلاقات العربية والدولية أسامة حمدان، رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي.

وذلك في حضور عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب، وأمين السر العام في الحزب “التقدمي” ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة بهاء ابو كروم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام