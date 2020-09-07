الجيش اللبناني: توقيف 411 شخصا خلال الشهر الماضي لتورطهم بجرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاثنين الى ان وحداتها أوقفت 411 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر آب/اغسطس الماضي، وذلك لتورطهم بجرائم متعددة.

وقال البيان “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب المنصرم، تم توقيف 411 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية”.

ولفت البيان الى ان “المضبوطات شملت 70 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد، إضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات”، واشار الى انه “تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام