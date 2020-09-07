أردوغان: تركيا لن تسمح لأحد بنهب ثرواتها ومقدرات شعبها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن “تركيا لن تسمح لأحد بنهب ثروات تركيا ومقدرات شعبها”.

وقال أردوغان الاثنين “لن نسمح لمن يتغذى من الفوضى والأزمات بنهب رزق أمتنا وموارد بلادنا”، وتابع “الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائما إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد”.

وأضاف أردوغان أن “الحكومة التركية لن تسمح بعودة تلك الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يتحكم بشؤون تركيا الاقتصادية”.

من جهة ثانية، أشار أردوغان إلى أن “تركيا تأثرت سلبا من تفشي فيروس كورونا، كباقي الدول”، ولفت الى انها “استطاعت تجاوز المرحلة بأقل الخسائر”.

المصدر: روسيا اليوم