العمل الاسلامي: لحكومة كفاءات متجانسة وعدم رفع الدعم عن سلع غذائية

حذرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان، في بيان اليوم، من “رفع الدعم عن بعض السلع الغذائية وخصوصا بعدما طلب وزير الاقتصاد حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة رفع الدعم عن سلع الإنتاج الحيواني والزراعي وانعكاس ذلك على أسعار تلك السلع ومنتجاتها الحيوانية والزراعية ما يعني إضافة أعباء ثقيلة وهموم وأسعار مرتفعة ومخيفة تنتظر المواطن اللبناني الذي يأمل من خلال تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى أديب خفض الضرائب وحل الأزمات العالقة والبدء بورشة الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والحياتية اليومية لأن المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى حكومة كفاءات متجانسة ومتفاهمة للبدء والانطلاق بالخطوة الأولى الصحيحة من خطوات الألف ميل”.

ودعت الجبهة “وزير الاقتصاد إلى التراجع عن هذا الطلب الخطير الذي ينعكس مباشرة وسلبيا على الشعب اللبناني برمته”، مبدية خشيتها من أنه “إذا كرت مسبحة رفع الدعم عن باقي السلع ولا سيما الأساسية منها يدخل لبنان في النفق المجهول حتما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام