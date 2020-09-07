اليمن: استشهاد وإصابة 7200 طفل بنيران تحالف العدوان منذ 2015

استشهد وأصيب أكثر من 7200 طفل يمني بنيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ بدء العدوان في الـ26 من آذار/مارس من العام 2015.

وأطلق “المركز اليمني لحقوق الإنسان” الاثنين تقريره الأول “طفولة بلون الدم ورائحة الموت” الذي رصد من خلاله جرائم تحالف العدوان بحق أطفال اليمن منذ 2015- 2020

وأوضح التقرير أن “عدد الأطفال المستهدفين من قبل تحالف العدوان بلغ منذ 2015 حتى 2020 أكثر من 7200 طفلا ما بين شهيد وجريح، حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال بالهجمات الجوية 3468 طفلا والجرحى 3804 طفل”.

ولفت التقرير إلى أن “91% من إجمالي الضحايا الأطفال نتجت عن الهجمات الجوية لدول تحالف العدوان”، وأكد أن “أكثر من 5.5 مليون طفل معرضون لخطر أمراض الطفولة مع تدني تقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذية”.