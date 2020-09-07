نائب رئيس الوزراء الروسي: مستمرون بدعم سوريا في حربها على الإرهاب وبإعادة الإعمار

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الاثنين استمرار موسكو في دعم سوريا في حربها على الإرهاب وكذلك في جهودها الرامية إلى إعادة إعمارها.

وقال بوريسوف أثناء لقاء عقده في دمشق مع رئيس الوزراء السوري الجديد، حسين عرنوس الاثنين إن “هذه اللقاء كان بالغ الأهمية بالنسبة لفهمنا المشترك لكيفية تطور العلاقات الروسية السورية في الأفق القريب”.

وأمل بوريسوف أن “يعطي تعيين عرنوس على رأس الحكومة السورية زخما جديدا لتطوير العلاقات الوثيقة والبناءة بين البلدين”، وأعلن أن “روسيا ستستمر في دعم سوريا، سواء في حربها على الإرهاب وعلى الصعيد السياسي، أو في إعادة بناء الاقتصاد السوري”.

المصدر: روسيا اليوم