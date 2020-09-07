الرئيس بري التقى رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية وابو فاعور وعرض مع القيسي اجراءات اعادة اعمار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2020 - 16:20

الرئيس بري التقى رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية وابو فاعور وعرض مع القيسي اجراءات اعادة اعمار المرفأ

منذ 54 mins 7 September، 2020
نبيه بري
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في لبنان وسوريا القس جوزيف قصاب، وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤون تربوية.

وعرض الرئيس بري الاجراءات المتخذة لاعادة اعمار وتفعيل العمل في مرفأ بيروت، خلال استقباله مدير عام إدارة واستثمار المرفأ بالتكليف باسم القيسي.

وبعد الظهر، التقى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور، وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. وقد غادر ابو فاعور من دون الادلاء بأي تصريح.

برقيات
على صعيد آخر، تلقى رئيس المجلس المزيد من برقيات الدعم والمواساة للبنان، وفي هذا الاطار تلقى برقية من رئيس مجلس النواب الافغاني مير رحمان رحمائي، ومن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد الصديق سنجراني من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية اسد قيصر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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