نمو صادرات الصين بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة الاثنين نمو الصادرات الصينية خلال آب/ أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات.

وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر9 في المئة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 1ر7 في المئة.

في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 1ر2 في المئة خلال آب/ أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1ر0 في المئة سنويا.

ونتيجة لذلك ارتفع الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي إلى 9ر58 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5ر50 مليار دولار فقط. في الوقت نفسه فإن الفائض التجاري جاء أقل من الفائض المسجل خلال الشهر السابق وكان 3ر62 مليار دولار.

المصدر: dpa