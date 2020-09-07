الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادثة إطلاق نار شرقي إنكلترا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2020 - 14:14
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
القضاء البريطاني يستأنف درس طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس "جوليان أسانج" الى الولايات المتحدة
فرنسا: إصابة شخص بجروح خطرة في باريس بعدما هاجمه رجل كان يحمل سكينا ولاذ لاحقا بالفرار
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
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الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادثة إطلاق نار شرقي إنكلترا
منذ 27 mins
7 September، 2020
الامن في بيرطانيا
الشرطة البريطانية
بريطانيا
حادثة اطلاق نار
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