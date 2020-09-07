المقاومة الفلسطينية: الوحدة الحقيقية والمقاومة الشاملة هي عنوان المرحلة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن “الوحدة الحقيقية والمقاومة الشاملة هي عنوان المرحلة وشعبنا سينتصر على وباء كورونا كما انتصر على وباء الاحتلال في عدة جولات”.

ووصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صحفي الاثنين مخرجات اللقاء الوطني في بيروت ورام الله بـ”المهمة”، ولفت الى “أنها تحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع، تتمثل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني دون تفرد أو إقصاء”.

واعتبرت الفصائل أن “اللقاء يأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية من توسع مسار التطبيع الامارتي مع الاحتلال وبمباركة بعض مشايخ السلاطين ضمن تبريرات واهية، وفي ظل إعلان ترامب موافقة حكومتي صربيا وكوسوفو على فتح ممثليات للبلدين في القدس المحتلة”.

ودعت الفصائل إلى “صياغة البرنامج الوطني الجامع الذي يقوم على أساس التحلل من قيود اوسلو والتمسك بخيار المقاومة بكافة اشكالها، وأن تقوم المنظمة بسحب اعترافها بالكيان، وأن تقوم السلطة بوقف كل الاجراءات المتخذة ضد غزة”.

وأكدت الفصائل أن “تسارع التطبيع العربي لا سيما النظام الامارتي مع الاحتلال من خلال الرحلات التجارية وسماح السعودية للطيران الصهيوني للمرور فوق بقاعنا الطاهرة والمحرمة لا يعبر عن وعي وارادة شعوب الأمة، ويستوجب تحرك شعبي عربي واسلامي عاجل لنبذ التطبيع والمطبعين”.

المصدر: فلسطين اليوم