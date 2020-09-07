العدو الاسرائيلي أراضي فلسطينية جنوب الخليل المحتل

شرعت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية وواد الجوايا شرق يطا، جنوب الخليل في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال داهمت خربة زنوتا قرب مستوطنة ‘شمعة’ المقامة على أراضي المواطنين، وبرفقتها عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية والجرافات وقامت بتجريف اراض تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي جبارين والطل”.

من جهة ثانية، لفتت المصادر الى “قوات الاحتلال شرعت بتجريف اراضي المواطنين وتخريب شبكات المياه، بواد الجوايا قرب قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل”.

المصدر: فلسطين اليوم