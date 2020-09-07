مقتل اثنين من قادة #داعش بعملية أمنية عراقية جنوب #كركوك (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2020 - 14:14

مقتل اثنين من قادة #داعش بعملية أمنية عراقية جنوب #كركوك (وكالة يونيوز)

منذ 52 mins 7 September، 2020
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