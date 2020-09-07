مراسلنا: وزير الصحة حمد حسن زار مستشفى اهدن الحكومي وقدم جهازا لفحص كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2020 - 11:58

مراسلنا: وزير الصحة حمد حسن زار مستشفى اهدن الحكومي وقدم جهازا لفحص كورونا

منذ 27 mins 7 September، 2020
أخبار موقع المنار

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