الخارجية الإيرانية: قيام #الإمارات بتطبيع العلاقات مع #إسرائيل خطأ استراتيجي ونأمل أن تتراجع عن هذه الخطوة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2020 - 11:58

الخارجية الإيرانية: قيام #الإمارات بتطبيع العلاقات مع #إسرائيل خطأ استراتيجي ونأمل أن تتراجع عن هذه الخطوة

منذ 30 mins 7 September، 2020
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