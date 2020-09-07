مراسل المنار: وزير الصحة حمد حسن يفتتح قسما جديدا لعلاج مرضى الكورونا في المستشفى الحكومي بطرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2020 - 11:58
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
مراسل المنار: وزير الصحة حمد حسن يفتتح قسما جديدا لعلاج مرضى الكورونا في المستشفى الحكومي بطرابلس
منذ 1 ساعة
7 September، 2020
الوزير حمد حسن
كورونا في لبنان
مستشفى طرابلس الحكومي
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