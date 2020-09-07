الصين تطلق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

أطلقت الصين مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام إلى الفضاء، وتشير التقارير إلى أنّه “يمكن مقارنة هذه المركبة الغامضة مع طائرة الفضاء الأمريكية (X-37B) السرية الموجودة حالياً في مدار حول كوكب الأرض”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنّ “إطلاق المركبة كان ناجحاً”، وهي ستبقى في المدار حول الكوكب الأزرق لفترة من الزمن على غرار (X-37B)، في وقت تدّعي بكين أن “المركبة تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء”.

ومع هذا، فإنه من غير الواضح بالضبط ما الذي ستفعله المركبة أثناء وجودها في المدار، وذلك بالرغم من أن الصين تقول إن “مهمة المركبة تتمثل في التحقق من التكنولوجيا القابلة لإعادة الاستخدام كما هو مخطط لها لتوفير الدعم الفني للاستخدام السلمي للفضاء”.

كذلك، فإن شكل المركبة الفضائية غير معروف، حيث لا توجد أي عروض رسمية أو صور لها

المصدر: bc arabic