10 أنواع من الأشخاص معرضين لارتفاع ضغط الدم..

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، قائمة تتضمن أكثر الأشخاص المعرضين لارتفاع في ضغط الدم. وهؤلاء الأشخاص هم:

-المدخنون

-كبار السن

-الذين أًصيب أحد أفراد عائلتهم بالمرض

-المصابون بالسمنة

-المعرضون لانفعالات نفسية وعصبية

-الأشخاص الذين يقللون تناول البوتاسيوم

-الأشخاص الذين يقللون تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

-بعض الحوامل يتعرضن لارتفاع ضغط الدم

-الأشخاص الذين يفضلون إضافة الملح بكثرة في الطعام

-المصابون ببعض الأمراض مثل السكر والكوليسترول ومرضى الكلى

وفي وقت سابق، نشرت الصحة المصرية بعض النصائح الغذائية، التي ينبغي أن يأخذها مرضى الضغط في عين الاعتبار، للحفاظ على سلامتهم.

-نمط الحياة الصحي يزيد من فعالية العلاج الدوائي ويساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم

-خمس جرامات من الملح هي الكمية المسموحة يومياً للشخص البالغ، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه

-تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات، والأسماك المملحة كالفسيخ والسردين

-تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك، والأغذية المعلبة مثل التونة والفول المعلب والصلصة

وأخيراً، من المهم الحفاظ على مواعيد العلاج، مع عدم الامتناع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب. ونوهت الصحة المصرية أن انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء، ولكنه مؤشر لفعالية العلاج وضرورة الاستمرار فيه.

المصدر: سي ان ان