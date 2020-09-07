سلاح الجو اليمني ينفذ بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي وكانت الإصابة دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2020 - 01:00

سلاح الجو اليمني ينفذ بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي وكانت الإصابة دقيقة

منذ 44 mins 7 September، 2020
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