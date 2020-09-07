الأونروا: 27 إصابة جديدة في مخيمي عين الحلوة وبرج البراجنة

أفادت وكالة الأونروا، في بيان، أن نتائج الفحوصات الإضافية التي أجريت في الأيام القليلة الماضية، أظهرت 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد: 14 مصابا في مخيم عين الحلوة بينهم أحد موظفي الوكالة، و13 في مخيم برج البراجنة. كما ثبتت إصابة أحد موظفي الأونروا في العيادة المركزية في بيروت “وهو يلتزم الآن الحجر المنزلي”.

وأعلنت أنها “وكإجراء احترازي ولمنع انتشار الفيروس، قررت إغلاق مركزها الصحي (العيادة الثانية) في مخيم عين الحلوة، والعيادة المركزية في بيروت- محطة الرحاب، يومي الاثنين والثلاثاء حيث بدأت الوكالة بتعقيمهما. واعتبارا من يوم الأربعاء 9 أيلول/ سبتمبر، سيعاد العمل في هذين المركزين بفريق صحي واحد لكل منهما، وسيستقبلان فقط الحالات الطارئة حتى نهاية الأسبوع، وسيستمران بتقديم خدمات التطعيم وتقديم الأدوية للأمراض المزمنة”. ولحالات الطوارئ، دعت إلى الاتصال بمسؤولي الصحة التابعين للأونروا في منطقة صيدا على الأرقام 70088003- 76683657- 03936777، وفي منطقة لبنان الوسطى على الرقمين: 76683644- 70888542.

وأشارت إلى أنه وفقا لآخر تحديث لها، ارتفع العدد الإجمالي لحالات كوفيد- 19 بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ تفشي الفيروس، إلى 530 حالة، مؤكدة أنها تواصل “متابعة الحالات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع شركائها، واللجان الشعبية”. كما تواصل “عرض خيار الانتقال إلى مركز العزل الطبي في سبلين للمرضى الجدد إذا دعت الحاجة”.

وجددت دعوتها إلى اللاجئين ل”الإلتزام الكامل بالتدابير الوقائية، مثل التباعد الجسدي، وضع الكمامات، عدم المصافحة أو لمس الوجه والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة”.

وختمت بالاشارة إلى أن مراكزها الصحية تفتح أبوابها حاليا من الساعة 8,30 صباحا ولغاية الواحدة بعد الظهر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام