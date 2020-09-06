خرق معاد للمياه الإقليمية وسلسلة خروقات جوية أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أن طائرات العدو نفذت سلسلة خروقات للأجواء الوطنية أمس واليوم، وأن زورقا معاديا خرق المياه الإقليمية على مرحلتين اليوم، وذلك في ثلاثة بيانات جاء في الأول منها:

“خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 6/9/2020 الساعة 12.30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون وصولا حتى فاريا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 13.30 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 12.35، خرقت طائرتان عدوتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13.40 من فوق بلدة عيترون”.

وجاء في البيان الثاني: “بتاريخ 5/9/2020 اعتبارا من الساعة 07.25 ولغاية 6/9/2020 الساعة 15.10، تم تسجيل 16 خرقا جويا معاديا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

الخرق البحري

وعن الخرق البحري، جاء في البيان الثالث: “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 6/9/2020 ما بين الساعة 1.32 والساعة 4.10، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 205 أمتار، حيث ألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام