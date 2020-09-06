قائد منطقة الشمال الغربي في الدفاع الجوي الايراني العميد عباس عظيمي: ايران قادرة على تصدير الطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 22:48

قائد منطقة الشمال الغربي في الدفاع الجوي الايراني العميد عباس عظيمي: ايران قادرة على تصدير الطائرات المسيرة

منذ 2 ساعة 6 September، 2020
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