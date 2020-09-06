الاعلام العبري: تضرر مركبة للمستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنات “غوش عتصيون” شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 22:48

الاعلام العبري: تضرر مركبة للمستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنات “غوش عتصيون” شمال الخليل

منذ 2 ساعة 6 September، 2020
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