اين اصبح مسار تشكيل الحكومة؟



.. في مربع الاستمزاج السياسي، تتركز عملية تشكيل الحكومة تحضيراً للإنطلاق في “أسبوع التأسيس” للصيغة الحكومية الجديدة وفق ما قال مرجع سياسي للمنار ..

ووفق مصادر قريبة للرئيس المكلف مصطفى أديب فإنه يمتلك تصورا حكوميا أوليا يتناسب مع طبيعة المرحلة، وهي يجري مقاربته ولقاءاته مع الأطراف السياسية على هذا الأساس .. وتفيد المصادر بأن أديب يعمل على تثبيت النقاط المتفق عليها، قبل البت بنقاط التفاوض مرتكزاً على عناوين حكومية أساسية وهي: حكومة مصغرة، محمية سياسياً، ووزراء اختصاصيين ..

وقال مصادر المنار إن أديب كان مرتاحاً لنتائج القاء مع الخليلين، على أن يعاود التواصل معهما خلال المتبقي من أيام التشكيل .. مؤكدة أن طريق التأليف سالكة، ومهلة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف .. وأشارت مصادر الرئيس المكلف أن مَن يقوم بعملية التشكيل هو الرئيس المكلف فقط، بالتعاون مع الأطراف الأساسية ورئيس الجمهورية دستورياً.

اذاً الأمور تُرسم بالشكل المطلوب .. وقد عملت المنار من مصدر وزاري متابع لعملية التشكيل أن مطلع الأسبوع سيتم تقديم أكثر من عرض لصيغة الحكومة الجديدة .. وأن لدى الرئيس المكلف هامش واسع في عملية التشكيل .. مضيفاً أن التركيز في الأسبوع المقبل سيكون على حسم طبيعة الحكومة وحجمها والصيغة الوزارية ، لافتاً إلى أن أديب سيلتقي باسيل ورئيس الجمهورية خلال أيام، قبل البدأ بترجمة الجهود الحكومية، عملياً.

المصدر: قناة المنار